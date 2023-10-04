Заливной пирог «Соломка» с картошкой: на тесто — стакан кефира, полстакана муки: кусаем губами

Готовим заливной пирог «Соломка» с картошкой, на тесто берем 1 стакан кефира и полстакана муки. Выпечка получается пышной, мягкой и сочной — просто объедение.

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Берем 1 стакан кефира, 2 яйца, щепотка соды и соли, полстакана муки, 3 картофелины, 1 луковица, 0,5 пучка укропа, специи.

Для начала нужно нарезать картошку мелкими кубиками, добавляем рубленный лук и зелень со специаями, затем перемешиваем. Далее смешиваем яйца с кефиром, добавляем муку с солью и содой, вымешиваем до однородности. Вливаем половину теста в форму, кладем начинку и заливаем сверху остатками теста. Ставим пирог в духовку на 40 минут при 180 градусах.

По материалам lafoy.ru