Делаем эту запеканку через день — так вкусно и просто: картошечка под молоком и сырной корочкой

Разве может быть что-то лучше вкусной, ароматной, сочной картофельной запеканки под молоком и сырной корочкой? Вряд ли. Французы красиво называют это блюдо гратеном, от чего оно становится еще аппетитнее и изысканнее. Оно действительно достойно внимания.

Гратен прост в приготовлении, но при этом очень аппетитен, вы не сможете остановиться, когда попробуете первый кусочек!

Ингредиенты: картошка – 1 кг, молоко – 0,5 л, соль, перец, лавровый лист, сливки 33% – 150 мл, сыр твердый – 50 г.

Картошку нарезаем тонкими ломтиками. Заливаем молоком, солим и перчим, кидаем сюда же лаврушку.

Ставим на огонь и ждем закипания, потом снимаем и выкладываем в форму.

Заливаем сливками, посыпаем тертым сыром, покрываем форму фольгой и ставим в духовку (180 градусов) на 1 час.

Спустя время убираем фольгу, посыпаем сыром, ставим в печь еще на 10 минут.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича»