Для самых ленивых: пирожки на каждый день на скорую руку — пышные шарики

Если у вас совершенно нет времени на готовку, а вкусняшку хочется — приготовьте ленивые пирожки.

Для этого почистите шесть картофелин и отварите. Далее остудите, разомните специальным приспособлением, добавьте одно яйцо, одну чайную ложку соли, перемешайте. Залейте 200 миллилитров воды, в которой варился картофель, одну чайную ложку сухих дрожжей и столько же сахара.

Теперь отправляйте порезанный зеленый лук и 500 грамм муки. Замешивайте тесто и дайте постоять один час в теплом месте.

Теперь сформируйте колобки и обжаривайте на сковородке в большом количестве растительного масла. Получатся пышные и вкусные пирожки на каждый день.

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