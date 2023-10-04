Салат «Мясницкий» с говядиной и сыром — из пяти ингредиентов: лучший для застолий

Готовим салат «Мясницкий» из пяти ингредиентов — в основе говядина и сыр. Проще не бывает, зато как вкусно. Даже привередливые гости попросят добавки, когда раскусят эту закуску. Салат получается сытным, легким, а себестоимость одной порции — 120 рублей.

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Берем 300 г говядины, 1 луковицу, 2 яйца, 100 г сыра, 1,5 ст.л. уксуса, сахар и соль, майонез.

Для начала нужно нарезать лук перьями и замариновать его с уксусом и солью. Далее отвариваем говядину и разбираем ее на волокна. Следом трем на терке яйца и сыр. Выкладываем все ингредиенты слоями, начиная с лука, промазывая майонезом, сверху посыпаем сыром. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru