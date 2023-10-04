Как сделать изумительную шарлотку с воздушным тестом: божественная вкуснятина из муки, яиц, масла и яблок

Пористая шарлотка на нежном тесте способом Саши Бельковича — это просто восторг! Пирог невероятно аппетитный, но при этом простой.
Шеф-повар предлагает приготовить к нему классный и быстрый крем из сметаны и халвы, проще некуда!
Ингредиенты на 8–10 порций:
- мука —150 граммов,
- яйцо — 5 штук,
- сахар — 100 граммов,
- яблоко — 5–6 штук,
- халва — 200 граммов,
- масло сливочное — 50 граммов,
- сметана 20% — 400 граммов,
- соль — щепотка,
- разрыхлитель —10 граммов.
Яйца взбиваем в пену, кидаем сахар, дальше взбиваем. Добавляем масло комнатной температуры и продолжаем процесс.
Всыпаем муку, разрыхлитель и соль, размешиваем. Яблоки нарезаем на небольшие кусочки и кидаем в тесто. Перемешиваем.
Форму смазываем сливочным маслом, перекладываем в нее тесто. Выпекаем 30–35 минут в духовке на 180 градусах.
Пока готовится шарлотка, приготовим крем. Для этого измельчим халву и смешаем со сметаной.
Шарлотку нарезаем на кусочки и подаем с кремом.
Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich