Как сделать изумительную шарлотку с воздушным тестом: божественная вкуснятина из муки, яиц, масла и яблок

Пористая шарлотка на нежном тесте способом Саши Бельковича — это просто восторг! Пирог невероятно аппетитный, но при этом простой.

Шеф-повар предлагает приготовить к нему классный и быстрый крем из сметаны и халвы, проще некуда!

Ингредиенты на 8–10 порций:

мука —150 граммов,

яйцо — 5 штук,

сахар — 100 граммов,

яблоко — 5–6 штук,

халва — 200 граммов,

масло сливочное — 50 граммов,

сметана 20% — 400 граммов,

соль — щепотка,

разрыхлитель —10 граммов.

Яйца взбиваем в пену, кидаем сахар, дальше взбиваем. Добавляем масло комнатной температуры и продолжаем процесс.

Всыпаем муку, разрыхлитель и соль, размешиваем. Яблоки нарезаем на небольшие кусочки и кидаем в тесто. Перемешиваем.

Форму смазываем сливочным маслом, перекладываем в нее тесто. Выпекаем 30–35 минут в духовке на 180 градусах.

Пока готовится шарлотка, приготовим крем. Для этого измельчим халву и смешаем со сметаной.

Шарлотку нарезаем на кусочки и подаем с кремом.

Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich