Готовим обалденную кабачковую запеканку — в сырно-чесночной заливке: рецепт Ивлева, простой и классный

Попробуйте запеканку из кабачков в аппетитной сырной заливке от шеф-повара Константина Ивлева. Это настоящий кулинарный шедевр из доступных ингредиентов. Шеф сам обожает это блюдо!

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Ингредиенты: кабачки — 3 штуки, масло рафинированное — 100 миллилитров, чеснок — 5 зубчиков, томатная паста — 50 граммов, сливки 33% — 100 миллилитров, сыр тертый — 100 граммов, соль, перец, кориандр, паприка — по вкусу.

Нарезаем кабачки на ломтики толщиной не менее сантиметра, поджариваем на сковороде с маслом каждый кусочек. Выкладываем в форму для запекания.

Готовим соус, смешав в блендере петрушку, сливки, молотый кориандр, паприку, соль, перец и томатную пасту. В конце добавляем сыр.

Поливаем соусом кабачки. Ставим в духовку на 10-15 минут при температуре 200 градусов. Соус по готовности блюда должен приобрести красивый желто-оранжевый оттенок.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel