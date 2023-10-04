Взяли банку горошка и шпроты - приготовили вкуснейший салат за 10 минут

Из шпротов можно приготовить вкуснейший салат, рецепт которого у вас будут просить все подряд.

Вытащите рыбку из банки и мелко порежьте.

Отправьте в отдельную миску мелко порезанный репчатый лук. Лучше всего использовать красный, он слаще. Посолите (0,5 чайной ложки), добавьте две столовые ложки сахара, три столовые ложки уксуса и 150 миллиграмм воды. Перемешайте и оставьте постоять.

Через 10 минут воду слейте и отправьте лук к шпротам. Туда же - мелко порезанный огурец, вареную картошку, одно вареное яйцо, зелень и банку зеленого горошка.

Все перемешайте и заправьте майонезом. Получится вкуснотища!

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