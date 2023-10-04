Как сделать курицу на банке — знаменитую советскую вкуснятину: лучше любого гриля, с румяной корочкой, нежная внутри

Курица на банке — напрасно позабытый деликатес с советских времен. Она имеет примерно такой же вкус, что и гриль, но только еще лучше.

Курочка получается за счет воды в банке нежной и мягкой внутри, но при этом румяной и хрустящей снаружи. Объедение!

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Ингредиенты: курица – 1 шт., соль, перец, паприка, лавровый лист, перец горошком, масло растительное, чеснок – 2 зубчика.

Запаситесь банкой 0,5 л или 0,7 л, а также фольгой.

Курицу посолите, помассируйте. В банку налейте по шейку воды, бросьте лаврушку и перчик. Водрузите на горлышко курицу. Если требуется, разрежьте ей проход снизу, чтобы она стабильно села на банку.

Выпекайте на 200 градусах 1 час, поставив на противень или сковороду.

Сделайте соус из масла и любимых специй и чеснока. Достаньте курочку и смажьте обильно соусом, покройте фольгой. И поставьте назад также на банке в печь.

Через 30-40 минут великолепная курочка готова! Ваши близкие точно будут впечатлены!

Источник: Telegram-канал «Домашние советы»