Вы такого еще не пробовали: рецепт обалденно вкусного варенья из жгучего перца — банки будут отлетать только так

Вряд ли вы пробовали варенье из острого, жгучего перца. А вот когда сварите и попробуете. то уже больше ничего другого не захотите. Варенье из жгучего перца отлично сочетается с салом, блюдами из мяса и рыбы.
Вам понадобится: жгучий острый перец — 1 кг, сахар — 1кг, уксус 9% — 1 литр.
Как варить варенье из жгучего перца: надеваем перчатки и очищаем острый перец от семян и плодоножки. Затем пропускаем перец через мясорубку, на мелкое сито.
В казан или другую толстостенную кастрюлю выкладываем измельченный перец. Добавляем сахар и уксус.
Перемешиваем, ставим на плиту, доводим до кипения. Варим на самом минимальном огне в течение полутора часов. Варенье должно немного загустеть. Затем перекладываем варенье в стерильные баночки и закрываем крышками, оставляем остывать при комнатной температуре. Хранить варенье из жгучего перца можно тоже при комнатной температуре. Варенье из жгучего перца — отличное дополнение к мясу, к салу или к рыбе.
По материалам gotovim-doma.ru