Вы такого еще не пробовали: рецепт обалденно вкусного варенья из жгучего перца — банки будут отлетать только так

Как варить варенье из жгучего перца: надеваем перчатки и очищаем острый перец от семян и плодоножки. Затем пропускаем перец через мясорубку, на мелкое сито.

В казан или другую толстостенную кастрюлю выкладываем измельченный перец. Добавляем сахар и уксус.

Перемешиваем, ставим на плиту, доводим до кипения. Варим на самом минимальном огне в течение полутора часов. Варенье должно немного загустеть. Затем перекладываем варенье в стерильные баночки и закрываем крышками, оставляем остывать при комнатной температуре. Хранить варенье из жгучего перца можно тоже при комнатной температуре. Варенье из жгучего перца — отличное дополнение к мясу, к салу или к рыбе.

По материалам gotovim-doma.ru