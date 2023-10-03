Самая лучшая закуска только такая: готовим салат из запеченных баклажанов с чесноком по этому рецепту

Попробуйте приготовить салат из запеченных баклажанов с чесноком.
Ингредиенты: баклажаны — 3–4 шт., чеснок — 1–2 головки, масло растительное — 3–4 ст. л., соль, перец, кориандр зерна — 0,5 ч. л., лимонный сок — 0,5 ч. л., лук красный — 1/4 шт.
Как готовить салат с баклажанами: баклажаны наколите вилкой и выложите в форму для запекания. Туда же отправьте головку чеснока. Запекайте овощи в разогретой до 200 градусов духовке минут 40.
Спустя отведенное время баклажаны станут мягкими. Выньте их, разрежьте пополам и вычистите мякоть. Нарубите мякоть достаточно крупно. Чеснок (он тоже будет мягким) извлеките из долек и нарежьте мелко. Выложите все в миску.
Туда же отправьте нарезанный мелко лук и лимонный сок. Кориандр измельчите и добавьте в миску. Добавьте соль, перец и масло. Перемешайте. Салат из запеченных баклажанов с чесноком готов. Можно подавать тут же, но и в холодном виде он тоже вкусен. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»