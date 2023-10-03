Самая лучшая закуска только такая: готовим салат из запеченных баклажанов с чесноком по этому рецепту

Как готовить салат с баклажанами: баклажаны наколите вилкой и выложите в форму для запекания. Туда же отправьте головку чеснока. Запекайте овощи в разогретой до 200 градусов духовке минут 40.

Спустя отведенное время баклажаны станут мягкими. Выньте их, разрежьте пополам и вычистите мякоть. Нарубите мякоть достаточно крупно. Чеснок (он тоже будет мягким) извлеките из долек и нарежьте мелко. Выложите все в миску.

Туда же отправьте нарезанный мелко лук и лимонный сок. Кориандр измельчите и добавьте в миску. Добавьте соль, перец и масло. Перемешайте. Салат из запеченных баклажанов с чесноком готов. Можно подавать тут же, но и в холодном виде он тоже вкусен. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»