Самый вкусный манник этот, на йогурте: выпекается в духовке, нежный, ароматный, тает во рту

Как готовить манник на йогурте: залить йогуртом манку, тщательно перемешать. Поставить набухать в тепло на 1 час.

Яйца, соль, сахарный песок, ваниль сложить в отдельную миску. Все взбить венчиком до образования пышной пены.

Муку смешать с содой, разрыхлителем. Мучную смесь добавить к яйцам. Сюда же нужно влить растопленное масло, размешать.

Теперь необходимо взбитую яичную массу переложить к набухшей манке. Все хорошо перемешать. Заблаговременно разогреть духовку до 180 °С. Жаропрочную форму смазать маслом. В нее вылить тесто. Готовить 30 минут.

По материалам attuale.ru