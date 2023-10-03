Самый вкусный манник этот, на йогурте: выпекается в духовке, нежный, ароматный, тает во рту

Самый вкусный манник готовится по этому рецепту, на йогурте. Выпекается в духовке.
Вам понадобится: йогурт — 200 мл; манная крупа — 1 ст.; сахарный песок — 180 г; яйца крупные — 3 шт.; масло — 100 г; мука высшего сорта — 2 ст. л.; пекарский порошок — 1 ч. л.; ванильный сахар — пакетик; мелкая соль — по вкусу.
Как готовить манник на йогурте: залить йогуртом манку, тщательно перемешать. Поставить набухать в тепло на 1 час.
Яйца, соль, сахарный песок, ваниль сложить в отдельную миску. Все взбить венчиком до образования пышной пены.
Муку смешать с содой, разрыхлителем. Мучную смесь добавить к яйцам. Сюда же нужно влить растопленное масло, размешать.
Теперь необходимо взбитую яичную массу переложить к набухшей манке. Все хорошо перемешать. Заблаговременно разогреть духовку до 180 °С. Жаропрочную форму смазать маслом. В нее вылить тесто. Готовить 30 минут.
По материалам attuale.ru