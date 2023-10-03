Заливной пирог «Курочка Ряба» с капустой: на тесто — стакан кефира, стакан муки и два яйца

Опытные хозяйки знают, чем удивить внезапно нагрянувших гостей. Если они уже на пороге, а угостить их нечем, можно приготовить заливной пирог из того, что было в холодильнике. Выпечка получается пышойм, нежной — кусаем губами.

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Берем 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 4 яйца, 300 г капусты, 3 стебля зеленого лука, щепотка сахара, молотый черный перец, 50 мл растительного масла.

Для начала нужно нашинковать соломкой капусту, затем обжарить до готовности. Взбиваем 2 яйца с солью, вливаем в скорвороду и перемешиваем. Следом добавляем перец и мелко нарезаем лук. Затем нужно смешать теплый кефир, 2 яйца, соль и сахар. Всыпаем муку и разрыхлитель. Выливаем часть теста в подготовленную форму и кладем начинку, добавляем оставшееся тесто, эту массу нужно разровнять. Выпекаем в духовке 30 минут на 180 градусов. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru