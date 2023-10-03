Готовим эту картофельную запеканку каждую неделю: с ветчиной под тертым сыром (тянется и тает во рту)

Эта запеканка всегда идет со стола на ура, ведь абсолютно все люди любят картошку, ветчину и сыр, который вкусно обволакивает блюдо.

Запеканка быстро готовится, еще скорее исчезает с тарелок!

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Ингредиенты: картофель — 500 г, ветчина — 200 г, сыр — 70 г, лук-репка — 1 головка, яйца — 2 штуки, молоко — 80 г, соль, перец, специи по вкусу, масло сливочное — 5 г.

Натрите сыр и картошку крупно, смешайте с нашинкованным луком, нарубленными на кусочки ветчиной и луком.

Соедините яйца с молоком и специями. Залейте запеканку этим составом и поставьте в горячую духовку на 45 минут запекаться на 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».