Делаем шарлотку за 15 минут без духовки: все смешали — на сковороду (классный и вкусный рецепт)

Сохраните рецепт этой шарлотки на сковороде, он станет вашей палочкой-выручалочкой, когда захочется домашней выпечки к чаю.

Пирог готовится из продуктов, которые есть у каждого в холодильнике. Получается очень аппетитным и ароматным.

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Ингредиенты: сахарный песок — 120 г, мука пшеничная — 80 г, масло сливочное — 30 г, яйца куриные — 3 штуки, яблоки — 2 штуки, растительное масло — 1 столовая ложка, разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки.

Взбейте миксером яйца до пенного состояния. Тонкой струйкой при помешивании внесите муку и разрыхлитель.

Смесью масел смажьте обильно сковороду, выложите на дно дольки очищенных от семечек яблок, залейте жидким тестом и поставьте на плиту.

Готовьте шарлотку на среднем огне 15 минут, прикрыв крышкой. Переворачивайте при помощи крышки или тарелки на другую сторону и готовьте минут 7–10.

Источник: lafoy.ru