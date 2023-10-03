Рецепт тыквенного печенья со сладкой начинкой: готовится просто — дети его обожают

Думаете, что не любите тыкву? Вы просто не умеете ее готовить. Попробуйте испечь пряное печенье с добавлением этого овоща. Вы сразу измените свое мнение. Такой десерт придется по вкусу взрослым и детям.

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Вам потребуется: 170 граммов крем-сыра, 180 граммов муки, чайная ложка молотой корицы, половина чайной ложки молотого имбиря, четверть чайной ложки лимонной кислоты, половина чайной ложки соды, четверть чайной ложки соли, 120 граммов сливочного масла, один желток, чайная ложка ванильного экстракта, 60 граммов тыквенного пюре, 50 граммов коричневого сахара, 100 граммов белого сахара для теста и 30 граммов для начинки.

Достаньте продукты из холодильника за пару часов до готовки, им нужно успеть согреться до комнатной температуры.

Взбейте масло с коричневым и белым сахаром в одной миске. А в другой — смешайте муку, лимонную кислоту, соду, соль и имбирь. Соедините содержимое обеих мисок в глубокой посудине, добавьте сюда же пюре, желток и ванильный экстракт. Замесите тесто и уберите его в холодильник на 60 минут.

Пока тесто остывает, приготовьте начинку. Для этого нужно взять 3 столовые ложки сахара и 170 граммов крем-сыра. Когда масса станет однородной, ее тоже следует убрать в холодильную камеру.

По прошествии часа приступайте к формированию печенюшек. Раскатайте тесто и нарежьте его квадратами. Разделите заготовки пополам. На одну часть положите начинку, а второй накройте ее. Соедините края изделий и поместите их в разогретую до 180 °C духовку на 15 минут. Готовое лакомство можно посыпать корицей.

Источник: издание belnovosti.by