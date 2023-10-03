Этот картофельный пирог с сыром обожают все: вроде большого драника, но намного вкуснее (на сковороде)

Любители драников оценят это картофельный пирог с сыром. Он готовится вообще без муки, тающий сыр в нем чарует, зелень дарит неповторимый аромат. Выпекается он на плите, духовка не понадобится.

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Ингредиенты: 800 граммов картошки, 250 граммов сыра, 2 куриных яйца, 30 граммов зелени, специи по вкусу.

Натрите картошку крупно, отожмите. Положите тертый сыр, вбейте яйца, внесите специи, нашинкуйте зелень и тоже добавьте в состав. Все хорошо перемешайте.

Выложите состав в смазанную маслом разогретую сковородку. Жарьте, прикрыв крышкой, 5–7 минут с каждой стороны. Переворачивайте при помощи крышки, откинув пирог на нее.

Источник: lafoy.ru.