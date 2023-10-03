Салат «Белоцерковский» на зиму — свежий и яркий вкус: проверенный рецепт времен СССР

Этот салатик «Белоцерковский» на зиму стар как мир, но от того не становится хуже. Напротив, закуска всегда популярна и желанна на столе. Способ приготовления неизменен еще со времен СССР.

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Ингредиенты: 1,3 кг капусты, 500 г сладкого красного перца, 400 г моркови, 300 г лука-репки, 50 г сельдерея, 50 г зелени и корня петрушки, 1 стакан растительного масла, душистый перец, острый перец, сахарный песок, белый уксус 5%, соль.

Нагрейте масло до кипения, дайте чуть остыть. Капусту нашинкуйте соломкой.

Нарежьте болгарский перец соломкой, а лук-репку кольцами, морковку крупно натрите, порубите сельдерей и зелень петрушки.

В банки объемом 0,5 литра влейте по паре столовых ложек прокаленного растительного масла, добавьте ½ чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, по 2 зерна душистого и горького перца, 2 столовые ложки уксуса.

Выложите в банки овощи, не доходя до горлышка на 2 сантиметра, накройте крышками и оставьте на час, затем простерилизуйте банки в течение часа.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски».