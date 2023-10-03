Обожаем этот пирог на тесте-пятиминутке: кладем внутрь курочку, зеленый лук и яйца, но можно все что угодно

Этот пирог на тесте-пятиминутке рискует стать вашим любимым. Он очень нежный и тающий во рту, а готовить его — проще простого. В начинку можете класть, что вашей душе угодно: от ягод с сахаром до мясного фарша.

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Ингредиенты для теста: 3 яйца, 150 миллилитров сметаны, 150 миллилитров майонеза, по 0,5 чайной ложечки соды, сахара и соли. Ингредиенты для начинки: 400 граммов куриного филе, 6 яиц, 1 пучок зеленого лука.

Смешайте сметану, майонез, яйца для теста, соду и сахар. Постепенно внесите в состав муку, помешивайте постоянно.

Измельчите лук, вареные яйца и вареное филе курицы.

В форму выложите половину теста, потом слоями курицу, яйца и зеленый лук, разместите сверху остатки теста. Выпекайте примерно 30 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru