Всегда в котлеты добавляем один кусочек: выходят самыми нежными, пышными и сочными

Чтобы котлеты (из любого мяса) получились сочными, пышными и мягкими, всегда добавляйте при перекрутке мяса кусочек сала.

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Ничто так не изменяет фарш в лучшую сторону, чем оно. Никакие сливочное масло, сливки и вода не дают такого потрясающего эффекта.

Сливочное масло имеет низкую температуру дымления, пригорает, дает характерный запах, а котлеты так и остаются нежирными, сухими.

Сливки и вода быстро испаряются, чего не скажешь о сале.

С салом котлеты не только станут более нежными, но и хорошо склеят консистенцию. Они будут цельными, не разваливающимися, готовить их — одно удовольствие.

Источник: дзен-канал «В саду у Валентинки».