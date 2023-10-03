Вот так готовят свинину в пятизвездочных отелях — мясо тает во рту, лучший ужин

Если вы ломаете голову, что приготовить на ужин, — присмотритесь к этому рецепту. Он простой, но такое блюдо готовят обычно в пятизвездочных отелях. На вкус — нереально нежное.

Возьмите свиную вырезку и нарежьте средними кружочками. Посолите, поперчите с двух сторон и пусть полежит.

Обжарьте на оливковом масле красный репчатый лук, порезанный полукольцами (три небольшие головки). Далее отправьте два порезанных соломкой сладких красных перца. При желании добавьте чили.

Посолите овощи, поперчите, выжмите чеснок и добавьте мелко порубленную зелень.

Теперь обжаривайте мясо на сливочном масле с двух сторон до образования золотистой корочки. Добавьте две веточки розмарина, потом его надо будет обязательно убрать, он нужен только для аромата.

Подаем мясо с овощами.

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