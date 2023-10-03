Винегрет — в прошлом: салат из свеклы, который хочется готовить каждый день

Винегрет — заезженный салат. И в период сбора свеклы хочется попробовать что-то новенькое и вкусненькое.

Возьмите две вареные свеклы, почистите и порежьте мелкой соломкой.

В отдельную миску бросьте мелко порезанную половинку репчатого лука, добавьте одну столовую ложку яблочного уксуса и 150 миллиграмм крутого кипятка. Оставьте на 10 минут, чтобы у лука сошла горечь.

Теперь переходите к слабосоленой кильке (200 грамм). Уберите лишнее и нарезайте. Отправляйте к свекле вместе с нашим луком. Туда же высыпайте банку консервированного зеленого горошка.

Заправьте маслом и тщательно перемешайте. Салат готов.

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