Вот как нужно заваривать плоды шиповника, чтобы сохранить их пользу и вкус — особая техника

Плоды шиповника содержат в себе огромное количество витаминов. Однако чтобы получить эту пользу в полном объеме, нужно уметь их правильно заваривать.

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Помните о том, что сушеные ягоды можно хранить не больше 12 месяцев. Держать их нужно в льняном мешке или в стеклянной емкости без крышки. Банку следует накрыть марлей.

Чтобы напиток из шиповника получился вкусным и максимально полезным, ягоды перед завариванием нужно помыть, обсушить, удалить из них косточки и измельчить мякоть с помощью блендера.

Получившуюся массу нужно залить горячей водой (не более 60-80 °C) и подождать около 7-8 часов. Пропорции для приготовления настоя такие: 5 столовых ложек шиповника на литр воды.

Готовый отвар нужно пропустить через фильтр и можно наслаждаться его невероятным вкусом. Если все сделать правильно, то ни одна витаминка не пропадет.

Источник: kp.ru