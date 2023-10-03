Жареные баклажаны в кляре — стакан муки и 1 ложка сметаны: обалденно вкусная закуска

Готовим жареные баклажаны в кляре — самая вкусная закуска по бабушкиному рецепту. Просто пальчики оближете, как вкусно! Домашние просят готовить каждый день, за месяц ушли все баклажаны с дачи, ни один не залежался.

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Эту закуску съедят прямо со сковородки — с пылу, с жару. Отличное сезонное блюдо, которым можно удивить привередливых гостей.

Берем 300 баклажанов, 1 ст.л. сметаны, 1 яйцо, стакан муки и специи.

Для начала нужно взбить яйцо со сметаной и специями в пенку. Далее нарезаем баклажаны, можно кружочками. Их нужно обмакнуть в муку, а затем в яйцо. Жарим баклажаны в кляре на сковородке с двух сторон до золотистой корочки. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru