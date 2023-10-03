Самая любимая шарлотка — воздушная, можно есть губами: творог, яблоки, чуть муки

Эта шарлотка не похожа ни на одну другую. Она с нежным творожным составом, который чарует и заставляет наслаждаться каждым кусочком. Рецепт пирога простой и быстрый.
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Ингредиенты: 400 граммов яблок, 100 граммов муки, 100 граммов творога, 50 граммов сахара, 3 яйца, 1,5 чайные ложки разрыхлителя теста, корица молотая.
Взбейте яйца с сахаром в густую пену. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте.
Введите творог и еще раз взбейте. Нарежьте мелко яблоки и тоже внесите в состав, перемешайте.
Выложите в смазанную маслом кулинарную форму. Присыпьте корицей по вкусу и запекайте примерно 35 минут при 190 градусах.
Источник: lafoy.ru