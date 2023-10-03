Самая любимая шарлотка — воздушная, можно есть губами: творог, яблоки, чуть муки

Введите творог и еще раз взбейте. Нарежьте мелко яблоки и тоже внесите в состав, перемешайте.

Выложите в смазанную маслом кулинарную форму. Присыпьте корицей по вкусу и запекайте примерно 35 минут при 190 градусах.

Источник: lafoy.ru