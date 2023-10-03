Как сделать турецкий огуречный салат: тот самый, который подают в отелях ­— легкий, вкуснейший

Салат. Фото: соцсети

Закуска очень аппетитная и освежающая.

Турецкий огуречный салат полюбился многим россиянам, которые предпочитают отдыхать в этой гостеприимной стране. Практически в каждом отеле Турции его подают в ресторанах на обед и ужин.

Салат легкий, нежный, освежающий, ингредиенты на него можно купить в любом супермаркете.

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Ингредиенты:

  • Небольшие огурцы — 7-8 штук
  • Укроп — 1 большой пучок
  • Свежая мята — 1 пучок
  • Красный лук — 1 головка
  • Несладкий густой йогурт — 200 граммов
  • Сметана — 2 ст. ложки
  • Лимонный сок — 1 ст. ложка
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль — ½ чай. ложки
  • Свежемолотый черный перец — по вкусу
  • Сахар — по вкусу
  • Оливковое масло (или любое растительное) — 1 ст. ложка
  • Вода — 1 ч. ложка

Для начала нарубим тонкими ломтиками огурчики. Бросим в них нашинкованную зелень и нарезанный перьями лук.

Сделаем соус, смешав йогурт, сметану, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец, сахар, оливковое масло и воду.

Все смешаем и насладимся чарующим вкусом.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»

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