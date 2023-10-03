Турецкий огуречный салат полюбился многим россиянам, которые предпочитают отдыхать в этой гостеприимной стране. Практически в каждом отеле Турции его подают в ресторанах на обед и ужин.
Салат легкий, нежный, освежающий, ингредиенты на него можно купить в любом супермаркете.
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Ингредиенты:
- Небольшие огурцы — 7-8 штук
- Укроп — 1 большой пучок
- Свежая мята — 1 пучок
- Красный лук — 1 головка
- Несладкий густой йогурт — 200 граммов
- Сметана — 2 ст. ложки
- Лимонный сок — 1 ст. ложка
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль — ½ чай. ложки
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
- Сахар — по вкусу
- Оливковое масло (или любое растительное) — 1 ст. ложка
- Вода — 1 ч. ложка
Для начала нарубим тонкими ломтиками огурчики. Бросим в них нашинкованную зелень и нарезанный перьями лук.
Сделаем соус, смешав йогурт, сметану, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец, сахар, оливковое масло и воду.
Все смешаем и насладимся чарующим вкусом.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»