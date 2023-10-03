Турецкий огуречный салат полюбился многим россиянам, которые предпочитают отдыхать в этой гостеприимной стране. Практически в каждом отеле Турции его подают в ресторанах на обед и ужин.

Салат легкий, нежный, освежающий, ингредиенты на него можно купить в любом супермаркете.

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Ингредиенты:

Небольшие огурцы — 7-8 штук

Укроп — 1 большой пучок

Свежая мята — 1 пучок

Красный лук — 1 головка

Несладкий густой йогурт — 200 граммов

Сметана — 2 ст. ложки

Лимонный сок — 1 ст. ложка

Чеснок – 2 зубчика

Соль — ½ чай. ложки

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Сахар — по вкусу

Оливковое масло (или любое растительное) — 1 ст. ложка

Вода — 1 ч. ложка

Для начала нарубим тонкими ломтиками огурчики. Бросим в них нашинкованную зелень и нарезанный перьями лук.

Сделаем соус, смешав йогурт, сметану, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец, сахар, оливковое масло и воду.

Все смешаем и насладимся чарующим вкусом.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»