Что нужно добавить в винегрет, чтобы свекла не окрасила другие ингредиенты: ответ всех удивит

Винегрет любят многие. Однако далеко не каждый кулинар умеет его правильно готовить. И дело даже не во вкусе, а во внешнем виде. Согласитесь, красное месиво, в которое салат превращает свекла, выглядит совсем не так аппетитно, как хотелось бы.

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Но разве можно этого избежать? Ответ утвердительный. Оказывается, если добавить в винегрет один популярный продукт, свекла перестанет окрашивать другие ингредиенты. Но делать это нужно правильно, иначе трюк не сработает.

Речь идет о растительном масле. Именно оно может укротить свеклу. Инструкция простая. Сварите бордовый корнеплод, очистите его от кожуры, нарежьте средним кубиком и соедините с секретным ингредиентом.

Подождите 5 минут и приступайте к смешиванию салата. Вы будете в полном восторге: все составляющие останутся прежнего цвета. Винегрет будет выглядеть невероятно аппетитным.

Источник: издание belnovosti.by