Теперь готовим минтай только так: обжариваем с луком и морковкой, заливаем сметанно-томатным соусом — не передать, как вкусно

Попробуйте приготовить очень бюджетное блюдо — минтай в сметанно-томатном соусе. Гарантируем, вам понравится! И вашим маленьким гурманам — тоже. Это вкусно, не передать!

Вам понадобится: филе минтая — 300 г, лук — 50 г, морковь — 1/2 шт., сметана — 100 мл, растительное масло — 1 ст.л., томатная паста — 1 ч.л., вода — 25 мл, соль м щепотка.

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