Теперь готовим минтай только так: обжариваем с луком и морковкой, заливаем сметанно-томатным соусом — не передать, как вкусно

Попробуйте приготовить очень бюджетное блюдо — минтай в сметанно-томатном соусе. Гарантируем, вам понравится! И вашим маленьким гурманам — тоже. Это вкусно, не передать!
Вам понадобится: филе минтая — 300 г, лук — 50 г, морковь — 1/2 шт., сметана — 100 мл, растительное масло — 1 ст.л., томатная паста — 1 ч.л., вода — 25 мл, соль м щепотка.
Готовим филе минтая в сметанно-томатном соусе так:
Режем мелко лук, морковь — небольшими брусочками. Затем обжариваем их в сковородке на масле до смягчения. Размороженное филе минтая порежем небольшими кусочками. Помещаем кусочки филе в сковороду к луку и моркови. Как только рыбка схватится с одной стороны, переворачиваем каждый кусочек и готовим ее с другой стороны. Смешаем нежирную сметану, томатную пасту и соль. Разбавим соус водой. Сразу вливаем соус в сковороду к рыбе и овощам. Доводим до кипения и продолжим готовить 10–15 минут. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»