Хоткейки: обалденно вкусные американские блинчики — готовим на завтрак всего за одну минуту под крышкой

Американские блинчики хоткейки на завтрак. Фото: Global Look Press

Побалуйте своих маленьких гурманов вкусными американскими блинчиками — хоткейками.

Американские блинчики хоткейки — отличный вариант для завтрака. Их можно давать даже самым маленьким гурманам. Готовятся они быстро и просто. На выпекание одного хоткейка понадобится всего минута. Итак!

Вам понадобится: яйцо — 1 шт., молоко — 100 мл, мука — 5 ст.л., разрыхлитель — 1 ч.л., сахар — 2 ст.л.

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Готовить хоткейки нужно так:

  1. Смешать все ингредиенты венчиком, чтобы получилось достаточно густое тесто.
  2. Разогреть сковородку с антипригарным покрытием. На среднем огне на сухую сковородку налить тесто.
  3. Закрыть стеклянной крышкой. Дождаться появления пузырьков, при этом поверхность будет еще влажная.
  4. Перевернуть и печь под крышкой. Каждый блинчик выпекается не более одной минуты.
  5. Подавать с медом или фруктами.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»

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