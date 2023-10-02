Хоткейки: обалденно вкусные американские блинчики — готовим на завтрак всего за одну минуту под крышкой

Американские блинчики хоткейки — отличный вариант для завтрака. Их можно давать даже самым маленьким гурманам. Готовятся они быстро и просто. На выпекание одного хоткейка понадобится всего минута. Итак!

Вам понадобится: яйцо — 1 шт., молоко — 100 мл, мука — 5 ст.л., разрыхлитель — 1 ч.л., сахар — 2 ст.л.

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