Хоткейки: обалденно вкусные американские блинчики — готовим на завтрак всего за одну минуту под крышкой

Американские блинчики хоткейки — отличный вариант для завтрака. Их можно давать даже самым маленьким гурманам. Готовятся они быстро и просто. На выпекание одного хоткейка понадобится всего минута. Итак!
Вам понадобится: яйцо — 1 шт., молоко — 100 мл, мука — 5 ст.л., разрыхлитель — 1 ч.л., сахар — 2 ст.л.
Готовить хоткейки нужно так:
- Смешать все ингредиенты венчиком, чтобы получилось достаточно густое тесто.
- Разогреть сковородку с антипригарным покрытием. На среднем огне на сухую сковородку налить тесто.
- Закрыть стеклянной крышкой. Дождаться появления пузырьков, при этом поверхность будет еще влажная.
- Перевернуть и печь под крышкой. Каждый блинчик выпекается не более одной минуты.
- Подавать с медом или фруктами.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»