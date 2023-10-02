Не можем оторваться от этой творожной запеканки: сметанная заливка делает что-то невероятно вкусное

Вы оставите в стороне все виды запеканок, когда попробуете это тающее во рту творожное чудо. Сметанная заливка делает запеканку неподражаемо нежной.

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Ингредиенты: 600 г творога, 250 г сметаны, 3 куриных яйца, 2 ст. ложки манки, 1 стакан сахарного песка, 1 щепотка соли, 3 капли ванильной эссенции,1 горсть изюма, 10 г сливочного масла.

Замочите в горячей воде изюм минут на 10, обсушите. Творог перетрите, добавьте яйца, манную крупу, соль, половину сахара, изюм и ванильную эссенцию.

Смажьте форму маслом, выложите тесто, поставьте в духовку на 20 минут. Далее запеканку залейте сметаной, взбитой с сахаром, поставьте допекаться еще на 15 минут.

Источник: lafoy.ru