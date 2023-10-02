Готовим сочную шарлотку с яблоками на кефире: обожаем этот простой и вкусный рецепт

Обязательно попробуйте приготовить на кефире сочную шарлотку с яблоками. Аромат будет царить по всей кухне. А тающий вкус пирога вас очарует.

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Ингредиенты: кефир — 250 миллилитров, яблоки — 3 штуки, мука — 400 граммов, яйца — 3 штуки, разрыхлитель теста — 1 чайная ложечка, сахарный песок — 150 граммов, молотая корица — 0,5 чайной ложечки, ванилин — на кончике ножа, сахарная пудра — 1 столовая ложка, сливочное масло — 10 граммов.

Яблоки очистите, нарубите на кубики. Соедините кефир со взбитыми яйцами, мукой, разрыхлителем, сахаром, ванилином и яблоками.

Вылейте тесто в смазанную кулинарную форму, разровняйте и присыпьте корицей. Выпекайте 30 минут, прогрев заранее печь до 180 градусов. Готовую шарлотку посыпьте сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru