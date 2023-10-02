Салат «Метелица» — небанальный, подсмотрели рецепт в дорогом ресторане

В дорогих ресторанах часто подают салат «Метелица», который идеально подходит для холодного времени года. Готовить его просто, продуктов понадобится мало, никого это блюдо не оставит равнодушным.

Порежьте вареную куриную грудку небольшими кубиками (150–200 грамм). Посолите, поперчите, добавьте прованские травы, сушеный чеснок и перемешайте с майонезом.

Далее порежьте кубиками одно вареное яйцо и выкладывайте салат слоями.

Первым идет курица, утрамбуйте, затем покрошите яйцо, размажьте майонез.

Далее нарежьте предварительно распаренный чернослив и выложите поверх яйца. Стоит отдельно заметить, что сочетание курицы с черносливом — одно из самых удачных в кулинарии.

Снова промажьте майонезом и покрошите нарубленные грецкие орехи.

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