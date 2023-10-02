Всего одна картошка, а получился идеальный завтрак за три минуты — за ушами трещать будет

Идеальный завтрак можно приготовить всего из одного продукта — картофеля. Возьмите один клубень, помойте и снимите шкурку.
Затем потрите на терке и равномерно распределите по сковородке. Жарьте на оливковом масле, так будет не сильно жирно.
Обжарьте получившийся блин с двух сторон, посолите, поперчите. Получится вкуснятина.
Подавайте со сметаной с чесноком, тогда будет аппетитнее вдвойне.
Такой завтрак можно легко подавать детям, обычно идет на ура.
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