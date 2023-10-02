Секрет в рассоле: маринованные томаты «от мамы» — без стерилизации

Для того, чтобы замариновать помидоры по рецепту «от мамы», не надо долго мучиться на кухне. Все делается быстро и просто.

Возьмите плотные помидоры, промойте и заложите в трехлитровые банки.

Помытую морковь порежьте кружочками. На одну банку хватает до пяти штук. Далее отправьте щепотку черного перца горошком, три штуки гвоздики, четыре зубчика чеснока, листья смородины и вишни (по 5-6 штук), зонтик укропа и верхушки от базилика, можно просто листья.

Разрежьте болгарский перец на четыре части и положите в банку.

Далее наполняйте банку тщательно промытыми томатами до самого верха.

Банки залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Воду слейте в кастрюлю. Теперь добавьте пять чайных ложек соли, 15 чайных ложек сахара и две столовые ложки уксуса (9%).

Рассол снова вскипятите и снова залейте банки. Теперь можно закручивать крышки, ничего не взрывается.

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