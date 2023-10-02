Салат «Нежная шпротинка»: готовим по типу сельди под шубой, но вкуснее

Этот салатик особенно понравится любителям сельди под шубой и тем, кто не равнодушен к шпротам.

Он готовится слоями, по тому же принципу, что и первая новогодняя закуска, однако не предполагает возни с рыбой. Вам нужно будет открыть баночки и приготовить вкуснятину – все очень просто.

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Ингредиенты: шпроты, лук-репка или зеленый, картошка вареная, морковка вареная, огурчики маринованные, яйца вареные, сыр, свекла вареная, чеснок, майонез.

Овощи и сыр натираем на терке, шпроты разминаем вилкой, чеснок продавливаем через пресс. Начинаем собирать салат слоями.

Первым делаем слой рыбы, потом лука, потом картошки, морковки, огурцов, яиц, сыра. Промазываем по вкусу майонезом. Далее свеклу смешиваем с чесноком и майонезом и создаем последний слой.

Оставляем на пару часов в холодильнике на пропитку.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»