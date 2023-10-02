Особенно нежная запеканка из творога и тыквы — вкуснее обычной: с манкой, без муки (простой рецепт)

Обязательно стоит попробовать эту творожно-тыквенную запеканку. У нее особенно нежный вкус и очень аппетитный яркий вид. Рецепт простой, без муки, с нежнейшей маночкой.

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Ингредиенты: