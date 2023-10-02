Особенно нежная запеканка из творога и тыквы — вкуснее обычной: с манкой, без муки (простой рецепт)

Запеканка. Фото: соцсети

Вы не сможете остановиться, будете готовить ее через день.

Обязательно стоит попробовать эту творожно-тыквенную запеканку. У нее особенно нежный вкус и очень аппетитный яркий вид. Рецепт простой, без муки, с нежнейшей маночкой.

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Ингредиенты:

  • Тыква — 350 граммов
  • Яйца куриные — 3 штуки
  • Соль — ⅓ чайной ложки
  • Сахар — 3 столовой ложки
  • Молоко — 100 миллилитров
  • Манная крупа — 3–4 столовых ложки
  • Творог — 500 граммов
  • Растительное масло — 1 чайная ложка

Тыкву натираем. Яйца взбиваем с солью, сахаром и молоком.

Добавляем в яйца сначала манку с творогом, потом бросаем тертую тыкву. Размешиваем всякий раз.

Выкладываем получившуюся массу в смазанную кулинарную форму, ровняем поверхность.

Готовим в духовке 40–45 минут на 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Время есть»

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