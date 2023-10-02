Особенно нежная запеканка из творога и тыквы — вкуснее обычной: с манкой, без муки (простой рецепт)

Обязательно стоит попробовать эту творожно-тыквенную запеканку. У нее особенно нежный вкус и очень аппетитный яркий вид. Рецепт простой, без муки, с нежнейшей маночкой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- Тыква — 350 граммов
- Яйца куриные — 3 штуки
- Соль — ⅓ чайной ложки
- Сахар — 3 столовой ложки
- Молоко — 100 миллилитров
- Манная крупа — 3–4 столовых ложки
- Творог — 500 граммов
- Растительное масло — 1 чайная ложка
Тыкву натираем. Яйца взбиваем с солью, сахаром и молоком.
Добавляем в яйца сначала манку с творогом, потом бросаем тертую тыкву. Размешиваем всякий раз.
Выкладываем получившуюся массу в смазанную кулинарную форму, ровняем поверхность.
Готовим в духовке 40–45 минут на 180 градусах.
Источник: Telegram-канал «Время есть»