Только такие баклажаны будут по-настоящему вкусными и пикантными: грузинский рецепт закрутки на зиму

Это рецепт для тех, кто обожает баклажаны и грузинскую кухню. Только эти баклажаны по-настоящему вкусные, пикантные и порадуют вас долгими зимними вечерами своим летним ароматом.
Вам понадобятся: 5 кг баклажан, 5-6 болгарских перцев, 2 горьких перца, 2 головки чеснока, 2 пучка зелени (петрушка + кинза), 2 стакана растительного масла, 2 стакана 6%уксуса, 1-2 ст. ложки хмели-сунели, соль.
Готовим: баклажаны нарезать на кружочки и отварить в подсоленной воде минут 10-15. Затем вынуть в дуршлаг и положить сверху гнет. Оставить на 1 час. Болгарский перец, острый перец и чеснок перекрутить через мясорубку. Зелень нарезать. Добавить хмели-сунели и соль по вкусу. Все перемешать. Масло довести до кипения и залить баклажаны. Добавить уксус и все перемешать. Разложить в стерилизованные банки. Стерилизовать минут 15-20 и закрутить. Закутать банки до полного остывания. Вкусный салат на зиму готов.
По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь»