Корн-доги и другие рецепты недели

Запеканка с картошкой и колбасой
НАДО (на 4 порции): 600 г отварного картофеля · 300 г колбасы (лучше разных видов) ·
1 луковица · 200 г сметаны · 50 мл сливок ·
2 яйца · 50 г тертого сыра · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Взбиваем яйца со сметаной и сливками, солим-перчим (несильно, ведь колбаса и так очень соленая).
2. Добавляем сыр, перемешиваем.
3. Лук шинкуем полукольцами, колбасу - крупными кубиками.
4. Отварной картофель режем кружочками, выкладываем в форму (при желании можно запекать и в порционных формочках).
5. Сверху кладем колбасу и лук. Поливаем заливкой и выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 40 минут.
6. Подаем с салатом из свежих овощей.
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Быстрый пирог с сыром и сосисками
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 250 мл кефира · 150 г муки · 2 яйца · 200 г сыра · 200 г колбасы или сосисок · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · масло для смазывания.
ГОТОВИМ:
1. Яйца слегка взбиваем с солью, вливаем кефир.
2. Добавляем муку с разрыхлителем, замешиваем вязкое тесто.
3. Сыр натираем на крупной терке, сосиски нарезаем кружочками.
4. Добавляем начинку в тесто, перемешиваем.
5. Форму смазываем маслом (или используем пекарскую бумагу). Выкладываем тесто с начинкой.
6. Выпекаем 25 - 30 минут в разогретой до 180 °С духовке.
Корн-доги
Фото: Shutterstock
НАДО (на 10 шт.): 1 стакан кукурузной муки · 1 стакан пшеничной муки · 1 ст. ложка сахара · 1/4 ч. ложки соли · 2 ч. ложки разрыхлителя · 1 яйцо · 180 мл молока · рафинированное масло для жарки · деревянные шпажки для шашлычков.
ГОТОВИМ:
1. Удаляем с сосисок оболочку.
2. Смешиваем оба вида муки, сахар, соль, разрыхлитель.
3. Вбиваем яйцо и вливаем часть молока.
Замешиваем густое тесто (гуще, чем на оладьи), постепенно вливая молоко. При необходимости добавляем еще муки или используем не все молоко. Даем тесту постоять 10 минут.
4. Сосиски нанизываем на шпажки и панируем в муке.
5. Для удобства тесто можно перелить в высокий стакан.
6. Разогреваем довольно много масла в высокой кружке-фритюрнице или просто в глубокой сковороде и жарим до золотистого цвета со всех сторон.
7. Выкладываем готовые корн-доги на бумажные полотенца, чтобы ушло лишнее масло. Подаем горячими с кетчупом и горчицей.