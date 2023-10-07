Корн-доги и другие рецепты недели

НАДО (на 10 шт.): 1 стакан кукурузной муки · 1 стакан пшеничной муки · 1 ст. ложка сахара · 1/4 ч. ложки соли · 2 ч. ложки разрыхлителя · 1 яйцо · 180 мл молока · рафинированное масло для жарки · деревянные шпажки для шашлычков.

ГОТОВИМ:

1. Удаляем с сосисок оболочку.

2. Смешиваем оба вида муки, сахар, соль, разрыхлитель.

3. Вбиваем яйцо и вливаем часть молока.

Замешиваем густое тесто (гуще, чем на оладьи), постепенно вливая молоко. При необходимости добавляем еще муки или используем не все молоко. Даем тесту постоять 10 минут.

4. Сосиски нанизываем на шпажки и панируем в муке.

5. Для удобства тесто можно перелить в высокий стакан.

6. Разогреваем довольно много масла в высокой кружке-фритюрнице или просто в глубокой сковороде и жарим до золотистого цвета со всех сторон.

7. Выкладываем готовые корн-доги на бумажные полотенца, чтобы ушло лишнее масло. Подаем горячими с кетчупом и горчицей.