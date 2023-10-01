Манку заливаем кефиром: печем обалденно вкусный манник с бананами — ингредиенты дешевые, вкус и подача королевские

Бананы для манника. Фото: Global Look Press

Рецепт невероятно вкусного манника с бананами.

Попробуйте приготовить к чаю этот божественно вкусный пирог - манник с бананами. Ингредиенты для него нужны простые и копеечные, а вкус и подача у манника королевские.

Вам понадобится: по одному стакану кефира, манки, сахара и муки; 50 граммов сливочного масла, 2 банана, 1 чайная ложка разрыхлителя.

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Готовим: манку заливаем кефиром и оставляем на тридцать минут. Затем добавляем растопленное сливочное масло, сахар, яйца и перемешиваем. К смеси подсыпаем муку с разрыхлителем и нарезанные бананы. Вновь все смешиваем. Выливаем в форму и выпекаем в течение пятидесяти минут в духовке.

По материалам lafoy.ru

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