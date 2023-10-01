Манку заливаем кефиром: печем обалденно вкусный манник с бананами — ингредиенты дешевые, вкус и подача королевские

Попробуйте приготовить к чаю этот божественно вкусный пирог - манник с бананами. Ингредиенты для него нужны простые и копеечные, а вкус и подача у манника королевские.

Вам понадобится: по одному стакану кефира, манки, сахара и муки; 50 граммов сливочного масла, 2 банана, 1 чайная ложка разрыхлителя.

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