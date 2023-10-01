Мука, манка и кипяток - вкуснейшие лепешки на каждый день, вместо хлеба

Не покупайте каждый день хлеб. Можно приготовить вкуснейшие лепешки всего из трех продуктов.

В отдельной миске смешайте 3 стакана муки, 1 стакан манки и залейте все 300 миллиграммами кипятка. Добавьте по 1 чайной ложке сахара, соли и разрыхлителя.

Замесите тесто и раскатайте на колбасу. Затем отрежьте кусочки, сформируйте колобки и оставьте отдохнуть на 1 час.

Далее приплюсните до состояния лепешки и обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

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