Курица в сливочном соусе на картофельной подушке в духовке - соседи прибегут за рецептом

Если вы не знаете, что приготовить на ужин - попробуйте этот рецепт. Блюдо получится очень вкусным и сочным.

Перьями порежьте один репчатый лук, а пять картошек - кругами. Потом возьмите 400 грамм куриного филе и порежьте кубиками. Мясо посолите и поперчите, тщательно перемешайте и дайте постоять минут 20.

В это время в отдельную миску разбейте два яйца и взбейте венчиком. Добавьте перец, соль, орегано по вкусу и 200 грамм сливок 20%. Перемешайте.

Теперь приступаем к формированию блюда. Возьмите посуду для запекания и положите на дно лук, затем разложите картофель, курицу и залейте нашим соусом.

Отправляйте блюдо в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. В конце можно посыпать луком и выложить несколько колец помидоров.

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