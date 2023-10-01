Как приготовить сочный и рассыпчатый плов - ароматный и домашний, получится у каждого

Плов реально приготовить вкусно, даже если вы новичок в кулинарии. Есть простой рецепт, с которым справится каждый.

Сначала нарежьте полукольцами репчатый лук, обжарьте на большом количестве растительного масла. Далее нарежьте один килограмм баранины и отправляйте в луку жиром вниз.

Брусочками нарезаем полкилограмма моркови и также кидайте к мясу. Туда же - специи для плова.

Далее залейте все 1,5 литрами воды, посолите и оставьте на плите на один час. Через полчаса положите в кастрюлю две целые головки чеснока, предварительно промыв.

Как только мясо сварится - закладывайте 500 грамм риса, равномерно распределяя. Вода должна накрывать крупу на один сантиметр.

Когда вода выпарится - плиту можно выключать. Плов готов.

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