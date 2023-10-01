Глазированные сырки не покупаем: делаем дома сами только из полезных ингредиентов, никакой гадости — маленькие гурманы в восторге

Способ приготовления: смешайте творог, хорошо размягченное, но не растаявшее, масло и сахарную пудру. Блендером перебейте эти продукты - должна получиться однородная творожная масса.

Кусочки шоколада растопите на водяной бане. Стенки и донышки силиконовых формочек для кексов смажьте тонким слоем шоколада, используя кисточку. Формочки поставьте на 5-7 мин в морозилку. Затем достаньте их и покройте стенки и донышки вторым слоем шоколада, снова поставьте в морозилку.

Достаньте формочки, разложите в каждую творожную массу, сглаживая поверхность, смажьте поверхность каждого сырка растопленным шоколадом.

Поставьте сырки в холодильник. Через час десерт можно будет освободить от формочек. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»