Печем французское шоколадное печенье: нужно всего 4 простейших ингредиента — нежное, песочное, хрустящее подаем с кофе

Выпекаем: 1. Сливочное масло размягчить при комнатной температуре, взбить с сахаром. Добавить муку и какао, взбить. 2. Отдельно взбить белок с щепоткой соли и добавить в тесто. Аккуратно перемешать. 3. Противень застелить пергаментом. Поместить тесто в кулинарный мешок, сформировать печенье. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»