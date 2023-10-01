Печем французское шоколадное печенье: нужно всего 4 простейших ингредиента — нежное, песочное, хрустящее подаем с кофе

Попробуйте испечь для своих больших и маленьких гурманов песочное шоколадное печенье по французскому рецепту. Ингредиенты очень простые, а вкус божественный. Подаем печенье к кофе или молоку.
Вам понадобится: масло сливочное — 125 гр., мука — 130 гр., сахар — 50 гр., какао — 15 гр., соль — 1 щепотка, яичный белок — 1 штука.
Французское шоколадное печенье. Фото: соцсети
Выпекаем: 1. Сливочное масло размягчить при комнатной температуре, взбить с сахаром. Добавить муку и какао, взбить. 2. Отдельно взбить белок с щепоткой соли и добавить в тесто. Аккуратно перемешать. 3. Противень застелить пергаментом. Поместить тесто в кулинарный мешок, сформировать печенье. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»