Делаем запеканку «вкуснее пирога»: творог, манка, яблоко, изюм — сочная, нежная, любимая

Эта запеканка с яблоком и изюмом перевернет ваши представления об этом блюде. Ее вкус чарует и заставляет готовить ее вновь и вновь.

Не сдерживайте себя! Ведь муки в ней нет! Мы добавим для густоты немного манки, она же сделает запеканку тающей во рту.

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Ингредиенты: 400 граммов творога, полстакана сахарного песка, 3 куриных яйца, 1 щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 2 стол. ложки манки, 2 яблока, половина чайной ложки молотой корицы, 1 горсть изюма, сливочное масло для смазывания формы.

Изюм промойте в горячей воде и обсушите салфетками. Яблоки нарежьте дольками. Соедините творог, соль, манную крупу, изюм, ванилин и взбитые с сахаром яйца. Размешайте.

Потребуется 10 минут, чтобы манка разбухла. Пусть тесто постоит под полотенцем.

Выложите состав в смазанную форму, сверху разложите дольки яблок и присыпьте корицей. Выпекайте 30 минут при температуре 180 градусов.

Источник: lafoy.ru