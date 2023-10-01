Запеченные баклажаны с сыром и ветчиной — обалденно вкусная закуска: лучше бутербродов

Готовим запеченные баклажаны с сыром и ветчиной — просто пальчики оближешь, как вкусно! Простой бабушкин рецепт, который пользуется популярностью: в сто раз вкуснее ресторанных закусок. Себестоимость 250-300 рублей. Домашних за уши не оттащишь, гости в восторге — просят добавку с собой, полакомиться и распробовать. Такая закуска разлетается с тарелки за считанные секунды, вкуснее, чем бутерброды.

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Берем 2 баклажана, 350 г сыра моцарелла, 300 г ветчины, панировочные сухари.

Для начала баклажаны нужно нарезать кружочками, посолить. Спустя минут 20-30 отжать от сока. Затем обмакиваем баклажаны в растительное масло, панируем в сухарях и кладем на противень. Сверху на каждый кусочек выкладываем по ломтику ветчины и сыра, посыпаем сухарями и запекаем в духовке на 120-150 градусах 30 минут. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru