Вкуснющая запеканка из капусты: сметанно-яичная заливка дарит нежность (просто и аппетитно, мясо не нужно)

Даже если вы не очень любите капусту, эту запеканку съедите с удовольствием. Запеканка получается очень нежной, сочной, аппетитной. Никакого мяса к ней не захочется!

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Ингредиенты: капуста белокочанная - 500 г, яйцо куриное - 4 штуки, мука - 120 г, сметана - 120 г, лук-репка - 1 головка, морковь - 1 штука, чеснок - 2 зубчика, укроп - 1 пучок, специи.

Нашинкуйте лук и чеснок, натрите морковку, порубите капусту.

Пожарьте все вместе минут 7–10 до мягкости капусты. Взбейте два яйца со сметаной, специями, мукой до однородности.

Пару яиц сварите вкрутую, изрубите. Все смешайте, добавив нашинкованную зелень. Выложите на смазанный противень, запекайте в духовке 35 минут при 180 градусах.

Источник: rsute.ru.