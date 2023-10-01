Сочные баклажаны в духовке: кусочки томатов и тающий сыр сверху — просто восторг

Баклажаны – удивительные овощи, с ними совсем не хочется мяса, настолько у них полноценный вкус. А если вы приготовите баклажаны с сыром по этому рецепту, то устроите себе настоящий праздник живота.

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Рецепт простой, блюдо получается у всех, вам понравится.

Ингредиенты: два баклажана, две столовые ложки оливкового масла, один томат крупный, 80 граммов сыра, кинза по вкусу, специи (черный перец, сушеный чеснок, молотая зира, кориандр), соль по вкусу.

Баклажаны разрезаем вдоль, получают лодочки. Делаем крестообразные надрезы по мякоти (как режут манго) не до конца, поливаем оливковым маслом и посыпаем специями, подсаливаем.

Запекаем примерно 50 минут до мягкости. Далее достаем и разминаем вилкой мякоть, оставляем нетронутой кожуру.

Раскладываем по лодочкам из баклажанов кусочки томатов, нашинкованную зелень, покрываем тертым сыром.

Выпекаем на 200 градусах. Вначале можно с фольгой, а потом убрать, чтобы было сочнее.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»