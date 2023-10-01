Готовим быстрый пирог из рыбной консервы и зелени: легкое тесто из муки, яиц, майонеза (все смешал и в печь)

Пирог с зеленью и рыбной консервой получается сочным, нежным, очень вкусным. А тесто для него готовится буквально за пару минут. Оно бездрожжевое, очень простое и тающее во рту.

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Ингредиенты: одна банка рыбных консервов, семь столовых ложек майонеза, два куриных яйца, шесть столовых ложек пшеничной муки, одна чайная ложка разрыхлителя, шесть веточек любимой зелени, специи по вкусу.

Взбейте два яйца и майонез, добавьте муку с разрыхлителем и специями. Тесто готово. Оно получается жидким, так и должно быть.

Выложите часть теста в смазанную кулинарную форму, разложите по тесту размятую рыбку с зеленью. Залейте остатками теста, выпекайте пирог 30 минут на 180 градусах в духовке.

Источник: lafoy.ru