Всеми любимая баклажанная икра на зиму и так поесть: удачный рецепт, который все просят

Этот рецепт баклажанной икры передается от одной хозяйки к другой, стоит только попробовать популярную закусочку. Способ приготовления вкуснятины из овощей очень удачный.

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Ингредиенты: один килограмм баклажанов, четыреста граммов сладкого перца, сто граммов рафинированного масла, одна головка чеснока, один стручок горького перца, по вкусу соль, одна столовая ложка сахара, уксус белый девятипроцентный - сто миллилитров.

Баклажаны нарезаем мелко, солим и оставляем пропитываться на пару часов (чтобы ушла горечь). Потом промываем в воде и обсушиваем кусочки в полотенце.

Перекручиваем в мясорубке сладкий перчик, чесночок и перчик чили.

В этот перекрученный состав вливаем белый уксус и постное масло, размешиваем.

Баклажаны обжариваем в постном масле 20 минут.

Состав из перчика и чесночка перекладываем в большую кастрюлю, кипятим 5 минут. Кладем обжаренные кусочки баклажанов.

Подсаливаем, добавляем сахарный песок, перемешиваем и кипятим 10 минут, при постоянном помешивании. Распределяем икру по стерильным баночкам. Накрываем крышками и сразу же закатываем.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски».