Бутерброды с баклажановым паштетом: умопомрачительно вкусно — готовим 5 минут, за уши не оттащишь

Готовим паштет из баклажанов с кедровыми орехами — идеальное блюдо для худеющий. Эта закуска была фирменной у советских бабушек: просто объедение, а себестоимость копейки — 200 рублей. Такое блюдо первым улетает со стола, каждый захочет попробовать. Приготовить паштет можно из залежавшихся баклажанов.

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Берем 3 запеченных в фольге баклажана, 2 ст.л. кунжутной пасты, 2 дольки чеснока, 2 ст.л. лимонного сока, 2 ст.л. майонеза, морскую соль, 2 ст.л. кедровых орехов, багет и зелень кинзы.

Для начала нужно размять мякоть запеченных баклажанов, смешать с лимонным соком и измельченным чесноком. Следом добавляем кунжутную пасту и майонез. Перед подачей на стол делаем бутерброды с паштетом на ломтиках багета. Сверху посыпаем кедровыми орехами и украшаем кинзой. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru